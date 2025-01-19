Yozgat'ta yolcu otobüsü TIR'a çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesinde yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarptı, kazada otobüs muavini Hamit A. hayatını kaybederken yolcu S.Y. yaralandı.

Kaza sabah saat 04.00 sıralarında Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde meydana geldi. H.A. (50) yönetimindeki 58 ADS 936 plakalı yolcu otobüsü, Oluközü Beldesi yakınlarında aynı istikamete giden H.E. (54) idaresindeki 06 ET 6391 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde otobüste bulunan yolcu S.Y. (43) ve Muavin Hamit A.'nın (46) yaralandığı belirlendi. Akdağmadeni Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan otobüs muavini Hamit A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yolcu S.Y.'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.