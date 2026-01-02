Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta çocuklar kar tatilinin keyfini poşet ve tepsilerle kayarak çıkardı

        Yozgat'ta iki gündür aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmesini fırsat bilen çocuklar, poşet ve tepsilerle kayarak tatilin keyfini çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 12:42 Güncelleme: 02.01.2026 - 12:42
        Yozgat'ta çocuklar kar tatilinin keyfini poşet ve tepsilerle kayarak çıkardı
        Yozgat'ta iki gündür aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmesini fırsat bilen çocuklar, poşet ve tepsilerle kayarak tatilin keyfini çıkardı.

        Kentte aralıklarla devam eden kar yağışının ardından bugün okulların tatil edilmesiyle çocuklar, ellerinde naylon poşet ve tepsilerle mahalle aralarındaki yokuşlarda toplandı.

        Kayarak doyasıya eğlenen çocuklardan Hüseyin Mert Avcı, kar tatilinde arkadaşlarıyla kartopu oynayıp yokuşlardan kaydıklarını belirterek, çok eğlendiklerini söyledi.

        Muhammet Ali Müjdeci de tatili evlerinin önündeki yokuşta kayarak değerlendirdiklerini dile getirerek, "Arkadaşlarımızla çok eğleniyoruz. Poşetlerimiz ve muşambalarımız var. Kayarken biraz tehlikeli oluyor ama dengemizi sağlamaya çalışıyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz." dedi.

        Elif Yılmaz ise "Yozgat'ta klasik bir kış günü. İlla kayak merkezine gerek yok. Yokuşlarda kayıyoruz, eğleniyoruz. Yaş fark etmiyor, 7'den 70'e herkes kayabiliyor." diye konuştu.

        Öte yandan İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

