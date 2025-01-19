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        Yozgat'ta yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi ölü, 1 kişi yaralı

        Yozgat'ta yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 19:35 Güncelleme: 19.01.2025 - 19:52
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        Yozgat'ta yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi ölü, 1 kişi yaralı
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        Yozgat'ta yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        H.A. (50) yönetimindeki 58 ADS 936 plakalı Sivas Tur'a ait yolcu otobüsü, Akdağmadeni ilçesi Oluközü beldesi yakınlarında H.E. (54) idaresindeki 06 ET 6391 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada otobüste bulunan yolculardan S.Y. (43) ve H.A. (46) yaralandı.

        Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.A. kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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