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        Yozgat'ta kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Yozgat'ta kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 36 sikke ve 15 obje ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 11:56 Güncelleme: 20.01.2025 - 12:00
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        Yozgat'ta kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Yozgat'ta kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 36 sikke ve 15 obje ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Yerköy ilçesinde düzenlediği operasyonda, define aramak için kazı yaptıkları belirlenen Y.A, B.E, Y.K, E.A. ile Ö.Y'yi yakaladı.

        Şüphelilerin jandarmadaki ifadelerinde Ö.Y'nin evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaşan ekipler, Ö.Y'nin Kırşehir'e bağlı Çiçekdağı ilçesindeki ikametinde yaptığı aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 36 sikke, 15 obje ve dedektör ele geçirdi.

        Gözaltına alınan Y.A, B.E, Y.K, E.A. ve Ö.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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