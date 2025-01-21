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        Yozgat'ta 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Yozgat'ta hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 09:56 Güncelleme: 21.01.2025 - 09:56
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        Yozgat'ta 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Yozgat'ta hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K'yi yakaladı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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