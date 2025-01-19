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        Sorgun'da "Geri Dönüşüm Atölyesi" projesi hayata geçirildi

        Sorgun Gençlik Derneği, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam konularında farkındalık yaratmak amacıyla "Geri Dönüşüm Atölyesi" projesi başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 16:44 Güncelleme: 19.01.2025 - 16:45
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        Sorgun'da "Geri Dönüşüm Atölyesi" projesi hayata geçirildi
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        Sorgun Gençlik Derneği, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam konularında farkındalık yaratmak amacıyla "Geri Dönüşüm Atölyesi" projesi başlattı.

        Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, AA muhabirine, çocukların artık evlerde plastik şişeler, karton kutular, kumaş parçalarını değerlendirerek yaratıcı tasarımlar geliştirebileceklerini söyledi.

        Proje kapsamında ilk olarak katılımcıları geri dönüşüm konusunda bilgilendirdiklerini anlatan Uğuz, şöyle konuştu:

        "Atıkların doğru şekilde ayrıştırılması ve geri dönüşüm süreçleri hakkında bilgiler veriyoruz. Sonra projemize katılan çocuklar gruplara ayrılarak malzemelerden kalemlik, saksı, dekoratif objeler, robot ve alışveriş çantaları gibi ürünler tasarlıyorlar. Bütün bu çalışmalar yapılırken çocuklar birlikte çalışarak geri dönüşümün takım ruhunu nasıl desteklediğini öğreniyorlar. Çalışmalar sonunda çocuklar geri dönüşümün sadece çevreyi korumakla kalmayıp, aynı zamanda yaratıcı üretime de ilham verdiğini de fark ediyorlar."

        Uğuz, geri dönüşüm projelerinin süreceğini belirterek, ilgi gösteren herkese teşekkür etti.

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