Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta çocuklar kar tatilinin keyfini poşet ve tepsilerle kayarak çıkardı

        Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar, poşet ve tepsilerle kayak yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 14:14 Güncelleme: 29.12.2025 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta çocuklar kar tatilinin keyfini poşet ve tepsilerle kayarak çıkardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar, poşet ve tepsilerle kayak yaptı.

        Kentte dün etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verilmesiyle birlikte çocuklar, ellerinde naylon poşet ve tepsilerle mahalle aralarındaki yokuşlarda toplandı.

        Buralarda kayarak doyasıya eğlenen çocuklardan 7. sınıf öğrencisi Kadir Batuhan Batur, kar yağışını çok sevdiğini söyledi.

        Arkadaşlarıyla kar tatilinde eğlendiğini belirten Batur, "Evden tepsiyi alıp geldim, kayıyoruz. Arkadaşlarım çok mutlu, ben de çok mutluyum. İnşallah yarın da kar tatili olur." dedi.

        Çocuklardan Eren Gedik de güzel bir gün geçirdiğini dile getirdi. Karda oynamanın çok güzel olduğunu ifade eden Gedik, "Keşke kışları her gün tatil olsa. Poşeti yere seriyorum, üzerine oturup kayıyorum. Yüzüstü de kayabiliyoruz ama biraz tehlikeli.” şeklinde konuştu.

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ise AA muhabirine, Yozgat'ta etkili olan kar yağışıyla birlikte emniyet, jandarma, AFAD, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin sahada yoğun çalışma yürüttüğünü söyledi.

        Sahada görev yapan ekiplerin koordineli çalışmasıyla kışa kazasız ve sorunsuz bir başlangıç yapıldığını vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

        "İnşallah güzel bir kış geçer ve inşallah bereketli bir 2026'ya hep beraber erişiriz. Tabii kış sürecinde insanımızdan beklentimiz, insanlarımızdan isteğimiz, araçlarında özellikle yoğun kar ve buzlanmanın olduğu zamanlarda çekme halatı, zincir bulundurmaları ve zorunluluk olmadıkça trafiğe çıkmamalarıdır. Süreç dahilinde arkadaşlarımızın sahadaki gayretleri neticesinde ilimiz genelinde hiçbir kapalı köy yolumuz ve kara yolumuz bulunmamaktadır. Süreçte hepimize düşen dikkatli ve temkinli olmaktır. İnşallah, bol bereketli bir kışı kazasız belasız atlatmak dileğiyle."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Annesi katledilen çocuk vasi oldu!
        Annesi katledilen çocuk vasi oldu!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Yıl bitmeden rekor geldi
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları

        Benzer Haberler

        Saraykent'te kadınlar kooperatif çatısı altında bir araya geldi
        Saraykent'te kadınlar kooperatif çatısı altında bir araya geldi
        Yozgat'ta mahalle aralarında kar eğlencesi: Sokaklar kayak pistini aratmadı
        Yozgat'ta mahalle aralarında kar eğlencesi: Sokaklar kayak pistini aratmadı
        Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor
        Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor
        GÜNCELLEME - Yozgat ve 6 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime...
        GÜNCELLEME - Yozgat ve 6 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime...
        Yozgat il merkezi ve bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi
        Yozgat il merkezi ve bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi
        Yozgat'ta eğitime 1 gün ara verildi
        Yozgat'ta eğitime 1 gün ara verildi