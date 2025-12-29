Yozgat'ta çocuklar kar tatilinin keyfini poşet ve tepsilerle kayarak çıkardı

Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar, poşet ve tepsilerle kayak yaptı.

Kentte dün etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verilmesiyle birlikte çocuklar, ellerinde naylon poşet ve tepsilerle mahalle aralarındaki yokuşlarda toplandı.

Buralarda kayarak doyasıya eğlenen çocuklardan 7. sınıf öğrencisi Kadir Batuhan Batur, kar yağışını çok sevdiğini söyledi.

Arkadaşlarıyla kar tatilinde eğlendiğini belirten Batur, "Evden tepsiyi alıp geldim, kayıyoruz. Arkadaşlarım çok mutlu, ben de çok mutluyum. İnşallah yarın da kar tatili olur." dedi.

Çocuklardan Eren Gedik de güzel bir gün geçirdiğini dile getirdi. Karda oynamanın çok güzel olduğunu ifade eden Gedik, "Keşke kışları her gün tatil olsa. Poşeti yere seriyorum, üzerine oturup kayıyorum. Yüzüstü de kayabiliyoruz ama biraz tehlikeli.” şeklinde konuştu.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ise AA muhabirine, Yozgat'ta etkili olan kar yağışıyla birlikte emniyet, jandarma, AFAD, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin sahada yoğun çalışma yürüttüğünü söyledi.