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        Yozgat'ta kitap okuyan gençlere çay ve çiğ köfte dağıtıldı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen etkinlikte kitap okuyan gençlere çay ve çiğ köfte ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 16:40 Güncelleme: 24.01.2025 - 17:17
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        Yozgat'ta kitap okuyan gençlere çay ve çiğ köfte dağıtıldı
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen etkinlikte kitap okuyan gençlere çay ve çiğ köfte ikram edildi.

        Sorgun Gençlik Derneği'nden (SORGED) yapılan açıklamaya göre, hizmet binasında gerçekleştirilen "kitap sizden, çay ve çiğ köfte bizden" etkinliğiyle gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Halil Uğuz, 2017 yılında başladıkları etkinlikle gençlere ikramlarda bulunduklarını bildirdi.

        Türkiye'de kitap okuma alışkanlığının iyi bir konumda olmadığına değinen Uğuz, şunları kaydetti:

        "Bu etkinlik sayesinde gençlere kitap okuma alışkanlığını kazandırmayı hedeflerken, aynı zamanda birlikte vakit geçirmenin ve paylaşmanın önemini bir kez daha hissettik. Kitap okumanın ardından katılımcılarımıza özel olarak hazırladığımız çiğ köfte ikramıyla etkinliğimizi tatlandırdık. Çay eşliğinde sunulan çiğ köfteler, katılımcılar arasında sıcak bir sohbet ortamı oluştururken, günün güzel anılarına lezzet kattı."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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