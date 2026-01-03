Yozgat'ta 112'ye gelen asılsız ihbar sayısı farkındalık kampanyasıyla düştü

SAİT ÇELİK - Yozgat Valiliği öncülüğünde yürütülen "İşin İçinde Hayat Var" kampanyasıyla kentte 112 Acil Çağrı Merkezine gelen asılsız ihbar sayısı düştü.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, jandarma ve emniyet personeli, kampanya kapsamında, asılsız çağrıların sonlandırılması amacıyla geçen yıl okullarda öğrencilere eğitim vererek, vatandaş ve esnafla görüşme yaptı.

Farkındalık çalışmalarının ardından il genelinde asılsız ihbar sayısında önceki yıla göre düşüş yaşandı.

Yozgat 112 Acil Çağrı Merkezine geçen yıl gelen toplam 391 bin 939 çağrının 57 bin 720'si asılsız, 92 bin 491'i ise arama sırasında kapanan çağrılardan oluştu. Bu kapsamda, asılsız çağrı oranı yaklaşık yüzde 15 oldu.

2024 yılında ise toplam 410 bin 573 çağrının yaklaşık yüzde 20'si asılsız çağrı olarak kayıtlara geçmişti.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, AA muhabirine, 112 Acil Çağrı Merkezinin, insanların en zor zamanlarında ulaştığı önemli bir iletişim noktası olduğunu söyledi. Çağrı merkezine gelen asılsız çağrıların zaman zaman sahada çalışan personeli zorladığına dikkati çeken Özkan, "Yozgat olarak hemşehrilerimizin duyarlılığı sayesinde bu konuda ilk 5 içerisinde yer alan illerden biriyiz. Hassasiyetleri ve duyarlılıklarından dolayı hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tabii bunun yanı sıra buradaki arkadaşlarımızın gayretiyle çağrılara verilen reaksiyon süreleri en kısa olan illerden biriyiz. Bu vesileyle de arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." diye konuştu. - "Asılsız çağrıları sıfıra doğru taşımak istiyoruz" Vali Özkan, aramaların bir kısmının da açılıp kapanan çağrılar olduğunu, yine yanlış arama suretiyle gerçekleşen çağrıların da bulunduğunu dile getirdi. Bunların içerisinde asılsız çağrı oranının yüzde 10-15 aralığına denk geldiğini belirten Özkan, "Bu da bizler ve ilimiz açısından önemli. Bu asılsız çağrıları da insanımızın hassasiyeti ve gayretiyle sıfıra doğru taşımak istiyoruz. İnşallah bu şekilde ilerlediğimizde bu da gerçekleşecektir. Yozgatlı hemşerilerimize güvenimiz bu konuda tamdır." dedi.

Yozgat 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Harun Esim de İçişleri Bakanlığının her hafta yayımladığı verilere göre, Türkiye'de ilk 5 içinde yer aldıklarını belirtti. Duyarlılıklarından dolayı Yozgat halkına teşekkür eden Esim, çağrı merkezinin kurulduğu ilk yıllarda yüzde 80 asılsız, yüzde 20 gerçek çağrı oranı olduğunu bildirdi. Valilik öncülüğünde yürütülen kampanya kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü, jandarma ve emniyetle saha çalışması yaptıklarını dile getiren Esim, "Özellikle okullarda eğitim verildi. Yerinde vatandaşla, esnafla görüşmeler yapıldı, gereksiz aramanın yapılmaması konusunda farkındalık oluşturuldu. Herkesten, özellikle çocuklarımıza telefonları verdiğimizde kontrol ederek onları 112'yi gereksiz yere aramamaları konusunda uyarmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı. - "Asılsız çağrılar olduğu zaman ambulansın iş yükü artıyor" 112 Acil Çağrı Merkezi Komuta Doktoru Fatma Sena Solmaz ise çok hızlı şekilde çağrıları yönetmeye ve uygun ambulansları göndermeye çalıştıklarını anlattı.