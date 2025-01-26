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        Yozgat'ta otomobilin üst geçidin ayağına çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

        Yozgat'ta otomobilin üst geçidin ayağına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 23:10 Güncelleme: 26.01.2025 - 23:13
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        Yozgat'ta otomobilin üst geçidin ayağına çarptığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Yozgat'ta otomobilin üst geçidin ayağına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Ankara Caddesi'nde O.İ. idaresindeki 19 EK 825 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Şehit Mehmet Turan üst geçidinin ayağına çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü O.İ. ile araçtaki D.C.K, H.S. ve H.C.Ş. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri kara yolunda güvenlik tedbiri alarak, trafiğin akışını kontrollü sağladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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