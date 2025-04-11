Yozgat'ta Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine bağımlılıklar anlatıldı
Yozgat Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) uzmanları, Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Yozgat Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) uzmanları, Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Halk Eğitim Merkezi'ndeki toplantıda, YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Büşra Karaca tarafından tütün, alkol, madde, internet ve kumar bağımlılığı kursiyerlere anlatıldı.
Bağımlı birey ve ailelerine ücretsiz psikolojik destek sağlandıklarını belirten Karaca, sosyal ilişkilerin sağlıklı yürütülmesi için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.
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