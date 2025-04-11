Yozgat'ta Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine bağımlılıklar anlatıldı

Bağımlı birey ve ailelerine ücretsiz psikolojik destek sağlandıklarını belirten Karaca, sosyal ilişkilerin sağlıklı yürütülmesi için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

Halk Eğitim Merkezi'ndeki toplantıda, YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Büşra Karaca tarafından tütün, alkol, madde, internet ve kumar bağımlılığı kursiyerlere anlatıldı.

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