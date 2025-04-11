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        Yozgat'ta Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine bağımlılıklar anlatıldı

        Yozgat Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) uzmanları, Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 14:21 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:24
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        Yozgat'ta Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine bağımlılıklar anlatıldı
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        Yozgat Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) uzmanları, Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        Halk Eğitim Merkezi'ndeki toplantıda, YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Büşra Karaca tarafından tütün, alkol, madde, internet ve kumar bağımlılığı kursiyerlere anlatıldı.

        Bağımlı birey ve ailelerine ücretsiz psikolojik destek sağlandıklarını belirten Karaca, sosyal ilişkilerin sağlıklı yürütülmesi için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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