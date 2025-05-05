Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta eğitimlerini tamamlayan şehit yakınları ve gazilere belgeleri verildi

        Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından düzenlenen "Vefa Üniversitesi Projesi" kapsamında eğitimlerini tamamlayan şehit yakını ve gazi 20 kursiyere belgeleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 14:28 Güncelleme: 05.05.2025 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta eğitimlerini tamamlayan şehit yakınları ve gazilere belgeleri verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından düzenlenen "Vefa Üniversitesi Projesi" kapsamında eğitimlerini tamamlayan şehit yakını ve gazi 20 kursiyere belgeleri verildi.

        Üniversite tarafından şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlenen, sağlık, hukuk, iletişim ve sosyal konularda akademik eğitim ve destek hizmetleri sunan projede, ikinci grup kursiyerler mezun oldu.

        Valilik ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen projenin mezuniyet töreninde konuşan Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Hıdır, projenin şehit aileleri ve gazilerin toplumsal yaşama daha güçlü şekilde katılımını amaçladığını ifade etti.

        Şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaktan onur duyduklarını belirten Hıdır, "Topluma karşı sorumluluğumuz gereği onları yalnız bırakmamak ve onların hayata daha güçlü katılmalarını sağlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

        Katılım belgeleri, Rektör Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ercan Polat ve Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Süha Kuşçu tarafından verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılay Genel Kurulunda açıklamalarda bulunuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılay Genel Kurulunda açıklamalarda bulunuyor
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı
        Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Derbilerin Kartal'ı!
        Derbilerin Kartal'ı!
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        1'i ağır 13 kişi yaralandı! Apartmanı havaya uçurdu!
        1'i ağır 13 kişi yaralandı! Apartmanı havaya uçurdu!
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?
        En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor

        Benzer Haberler

        Kasasında köpek iple asılı halde seyrederken görüntülenen kamyonetin sürücü...
        Kasasında köpek iple asılı halde seyrederken görüntülenen kamyonetin sürücü...
        GÜNCELLEME - Yozgat'ta kamyonetin kasasında boynundan iple bağlı köpekle il...
        GÜNCELLEME - Yozgat'ta kamyonetin kasasında boynundan iple bağlı köpekle il...
        Yozgat'ta bir kamyonetin kasasında boynundan iple bağlı köpekle ilerlemesi...
        Yozgat'ta bir kamyonetin kasasında boynundan iple bağlı köpekle ilerlemesi...
        Yozgat'ta hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
        Yozgat'ta hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
        Yozgat'ta 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakala...
        Yozgat'ta 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakala...
        Yozgat'ta dikenli tellere takılmış halde bulunan puhu tedavi altına alındı
        Yozgat'ta dikenli tellere takılmış halde bulunan puhu tedavi altına alındı