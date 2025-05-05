Yozgat'ta eğitimlerini tamamlayan şehit yakınları ve gazilere belgeleri verildi

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından düzenlenen "Vefa Üniversitesi Projesi" kapsamında eğitimlerini tamamlayan şehit yakını ve gazi 20 kursiyere belgeleri verildi.

Üniversite tarafından şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlenen, sağlık, hukuk, iletişim ve sosyal konularda akademik eğitim ve destek hizmetleri sunan projede, ikinci grup kursiyerler mezun oldu.

Valilik ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen projenin mezuniyet töreninde konuşan Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Hıdır, projenin şehit aileleri ve gazilerin toplumsal yaşama daha güçlü şekilde katılımını amaçladığını ifade etti.

Şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaktan onur duyduklarını belirten Hıdır, "Topluma karşı sorumluluğumuz gereği onları yalnız bırakmamak ve onların hayata daha güçlü katılmalarını sağlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Katılım belgeleri, Rektör Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ercan Polat ve Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Süha Kuşçu tarafından verildi.