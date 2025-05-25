Kadın usta öğreticiler, Yozgat'ın kültürel mirasını sanatla tanıtıyor

SAİT ÇELİK - Yozgat'ta 5 kadın usta öğretici, "Şehr-i Sanat Yozgat Projesi" ile kentin kültürel mirasını sanatla tanıtıyor.

Yozgat Valiliği himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında, halk eğitimi merkezlerinde görevli 5 kadın usta öğretici tarafından 7 ayda 30'a yakın sanat eseri hazırlandı.

Geçen yıl ekim ayında başlanan çalışmalarda üretilen eserler, Müzeler Haftası kapsamında Sarıkaya Roma Hamamı ve eski askerlik şubesi binasında sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yozgat'ın kültürel mirasını sanat yoluyla tanıtmak amacıyla başlatılan projeyle mozaikten bakır rölyefe, ahşap yakmadan sepet örücülüğüne kadar geleneksel ve modern teknikler bir araya getirildi.

Hazırlanan eserler arasında "Roma Hamamı" temalı ahşap yakma, "Yozgat Türküleri" temalı tablo, deriyle işlenmiş filografi çalışmaları, yöresel motifli dekoratif sepetler, tuval boyama, resim, ahşap taban süslemeli mozaik yer alıyor.

Proje yürütücüsü Emine Ser Tanrıverdi, AA muhabirine, 4 ekip arkadaşıyla özverili bir çalışmayla projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Destek gördükleri takdirde bu tür projeleri üretmeye devam edeceklerini ifade eden Tanrıverdi, "Halk Eğitimi Merkezindeki usta öğretici arkadaşlarımla yaklaşık 7 ayda bu çalışmaları yaptık. Yozgat'ın tarihini biz de üretim süreciyle birlikte tanıdık, zengin geleneklerini keşfettik." dedi.

- "Sanatsal bir hareketlilik başlattığımıza inanıyoruz"

Gücünden faydalandıkları sanatı araç olarak kullandıklarını vurgulayan Tanrıverdi, gelenekselle çağdaşı bütünleştirdikleri çalışmalarla Yozgat'ın kültürünü geleceğe aktardıklarını dile getirdi.

Projeyi yalnızca bir sanat faaliyeti olarak görmediklerini belirten Tanrıverdi, şöyle devam etti:

"Yollar ve binalar şehirleri geliştirir ama şehirlerin bir de ruhu vardır. Biz bu ruha sanatla dokunmak istedik. Sanat aracılığıyla kültürel tanıtım yapılır ve bu değerler geleceğe taşınır. Kadının elinin değdiği her yer güzelleşir. Kadının neler başarabileceğini hep birlikte gösterdik. Sergilenen ürünlere baktığınızda, bir anne elinin değdiği güzelliği hissedeceksiniz. Biz bir başlangıç yaptık. Belki bizden sonra gelenler bu çalışmalardan ilham alarak daha iyilerini yapacak. En azından Yozgat'ta sanatsal bir hareketlilik başlattığımıza inanıyoruz."