Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Kadın usta öğreticiler, Yozgat'ın kültürel mirasını sanatla tanıtıyor

        SAİT ÇELİK - Yozgat'ta 5 kadın usta öğretici, "Şehr-i Sanat Yozgat Projesi" ile kentin kültürel mirasını sanatla tanıtıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 11:07 Güncelleme: 25.05.2025 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadın usta öğreticiler, Yozgat'ın kültürel mirasını sanatla tanıtıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAİT ÇELİK - Yozgat'ta 5 kadın usta öğretici, "Şehr-i Sanat Yozgat Projesi" ile kentin kültürel mirasını sanatla tanıtıyor.

        Yozgat Valiliği himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında, halk eğitimi merkezlerinde görevli 5 kadın usta öğretici tarafından 7 ayda 30'a yakın sanat eseri hazırlandı.

        Geçen yıl ekim ayında başlanan çalışmalarda üretilen eserler, Müzeler Haftası kapsamında Sarıkaya Roma Hamamı ve eski askerlik şubesi binasında sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Yozgat'ın kültürel mirasını sanat yoluyla tanıtmak amacıyla başlatılan projeyle mozaikten bakır rölyefe, ahşap yakmadan sepet örücülüğüne kadar geleneksel ve modern teknikler bir araya getirildi.

        Hazırlanan eserler arasında "Roma Hamamı" temalı ahşap yakma, "Yozgat Türküleri" temalı tablo, deriyle işlenmiş filografi çalışmaları, yöresel motifli dekoratif sepetler, tuval boyama, resim, ahşap taban süslemeli mozaik yer alıyor.

        Proje yürütücüsü Emine Ser Tanrıverdi, AA muhabirine, 4 ekip arkadaşıyla özverili bir çalışmayla projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

        Destek gördükleri takdirde bu tür projeleri üretmeye devam edeceklerini ifade eden Tanrıverdi, "Halk Eğitimi Merkezindeki usta öğretici arkadaşlarımla yaklaşık 7 ayda bu çalışmaları yaptık. Yozgat'ın tarihini biz de üretim süreciyle birlikte tanıdık, zengin geleneklerini keşfettik." dedi.

        - "Sanatsal bir hareketlilik başlattığımıza inanıyoruz"

        Gücünden faydalandıkları sanatı araç olarak kullandıklarını vurgulayan Tanrıverdi, gelenekselle çağdaşı bütünleştirdikleri çalışmalarla Yozgat'ın kültürünü geleceğe aktardıklarını dile getirdi.

        Projeyi yalnızca bir sanat faaliyeti olarak görmediklerini belirten Tanrıverdi, şöyle devam etti:

        "Yollar ve binalar şehirleri geliştirir ama şehirlerin bir de ruhu vardır. Biz bu ruha sanatla dokunmak istedik. Sanat aracılığıyla kültürel tanıtım yapılır ve bu değerler geleceğe taşınır. Kadının elinin değdiği her yer güzelleşir. Kadının neler başarabileceğini hep birlikte gösterdik. Sergilenen ürünlere baktığınızda, bir anne elinin değdiği güzelliği hissedeceksiniz. Biz bir başlangıç yaptık. Belki bizden sonra gelenler bu çalışmalardan ilham alarak daha iyilerini yapacak. En azından Yozgat'ta sanatsal bir hareketlilik başlattığımıza inanıyoruz."

        Usta öğreticilerden Safiye Karaaslan da "Ben Yozgatlıyım ama bu kadar zengin bir kültürel mirasa sahip olduğumuzu bilmiyordum." diye konuştu

        Projede yer alan ahşap yakma eğitmeni Sevim Korkmaz ise Yozgat'ın kültürüne katkı sunmanın gurur verici olduğunu söyledi.

        Korkmaz, "Ahşap yakma çalışmalarında yalnızca klasik işlem yapmadık. Boyutlandırdık, deriyle birleştirdik, filografiyle zenginleştirdik." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        F.Bahçe Beko kupa için parkeye çıkacak!
        F.Bahçe Beko kupa için parkeye çıkacak!
        Ağır suçlama
        Ağır suçlama
        "ABD ordusunun asıl amacı ülkeyi işgallerden korumak"
        "ABD ordusunun asıl amacı ülkeyi işgallerden korumak"
        "G.Saray'da ne işleri var?"
        "G.Saray'da ne işleri var?"
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        Batıda toz taşınımına dikkat!
        Batıda toz taşınımına dikkat!
        Eski eşini öldürüp, kendini ağır yaralı
        Eski eşini öldürüp, kendini ağır yaralı
        Bıçaklı sürücüye yangın tüpü sıktı
        Bıçaklı sürücüye yangın tüpü sıktı
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        İsrail'in tüm birlikleri Gazze'ye girdi
        İsrail'in tüm birlikleri Gazze'ye girdi
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        Rusya Kiev'e balistik füzeyle saldırdı
        Rusya Kiev'e balistik füzeyle saldırdı
        İzmir'de kazanan G.Saray!
        İzmir'de kazanan G.Saray!
        Denize düşen çocuk kurtarıldı
        Denize düşen çocuk kurtarıldı
        Okan Buruk yeni hedefi belirledi!
        Okan Buruk yeni hedefi belirledi!
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...

        Benzer Haberler

        Bozok Üniversitesi'nde Bilim İletişim Ofisi açıldı
        Bozok Üniversitesi'nde Bilim İletişim Ofisi açıldı
        Sorgun Devlet Hastanesi personeline KKKA eğitimi verildi
        Sorgun Devlet Hastanesi personeline KKKA eğitimi verildi
        Bahadınlı kadınlara genel sağlık taraması yapıldı
        Bahadınlı kadınlara genel sağlık taraması yapıldı
        Yozgat'ta 1800 rakımdaki Çerçialan Göleti doğaseverleri ağırlıyor
        Yozgat'ta 1800 rakımdaki Çerçialan Göleti doğaseverleri ağırlıyor
        Yozgat'ta 114 yaşındaki Makbule teyzeye doğum günü sürprizi
        Yozgat'ta 114 yaşındaki Makbule teyzeye doğum günü sürprizi
        Yozgat'ın lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı
        Yozgat'ın lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı