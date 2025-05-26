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        Yozgat'ta "Genç Fikirler Fabrikası" yarışmasının finali yapıldı

        Yozgat'ta "Genç Fikirler Fabrikası" yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 16:05 Güncelleme: 26.05.2025 - 16:15
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        Yozgat'ta "Genç Fikirler Fabrikası" yarışmasının finali yapıldı
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        Yozgat'ta "Genç Fikirler Fabrikası" yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Valilik, Yozgat Belediyesi, Bozok Üniversitesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Bozok Teknopark işbirliğiyle düzenlenen yarışmasının final programı, Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Programa katılan Vali Mehmet Ali Özkan, finale kalan projelerin prototiplerinin yer aldığı sergiyi gezdi.

        Programda konuşan Özkan, gençlerin fikirlerinin yerelde Yozgat'a, genelde ise ülkeye önemli katkılar sunacağını ifade etti.

        Dünyaya farklı bakış açılarıyla yaklaşan gençlerin gelecekte yalnızca ülkeye değil, tüm insanlığa hizmet edeceğini belirten Özkan, "Nihayetinde dünya gelecekte onlara emanet olacak. Bizler için de bu fikirlerin, bu prototiplerin sahada uygulanabilir olması, sahada kullanılıyor olması, hem iktisada, hem sağlığa, hem tarıma, hem savunmaya hem de ülkemizin refahına hizmet etmesi tartışılmaz önceliğimizdir." diye konuştu.

        Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar ise üniversitelerin yalnızca eğitim değil, aynı zamanda çözüm üreten ve vizyon sunan kurumlar olduğunu belirtti.

        Yarışmada, üniversiteden katılan tüm projelere ek destek sağlayacaklarını kaydeden Yaşar, diğer genç girişimcilere de kaynak konusunda yardımcı olacaklarını aktardı.

        Toplam 108 başvurunun yapıldığı yarışmada, projeler arasından 7’si dereceye girerek ödül almaya hak kazandı.

        İlk 3'e giren projeler para ödülüyle desteklendi. Birinci olan projeye 70 bin, ikinciye 60 bin, üçüncüye ise 50 bin lira ödül verildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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