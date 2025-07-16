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        AK Parti Yozgat İl Başkanı Kandemir'den "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama

        AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 15:13 Güncelleme: 16.07.2025 - 15:18
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        AK Parti Yozgat İl Başkanı Kandemir'den "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama
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        AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama yaptı.

        Kandemir, partisin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, "AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda ülkenin geleceğine dair tarihi önemdeki gelişmelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklandığını anımsattı.

        Yaşanan tarihi gelişmelerin AK Parti teşkilatları ve Cumhur İttifakı'na önemli sorumluluklar yüklediğini belirten Kandemir, "3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra göreve geldiğimizde, terör meselesini çok boyutlu ele aldık. Bir yandan terörle mücadele ederken, bir yandan da teröre bahane oluşturan bataklığı kurutmanın mücadelesini verdik. Terör örgütünün, Kürt kardeşlerimizi tuzağa düşürmesini, devletten ve milletten uzaklaştırmasını önlemek için tedbirler aldık." diye konuştu.

        Kandemir, Türkiye'nin uzun, acılı ve sancılı bir dönemi geride bırakmaya başladığını, gözyaşlarıyla dolu bir sayfanın kapanmaya başladığını ifade etti.

        Bugünün yeni bir başlangıç olduğuna işaret eden Kandemir, şunları söyledi:

        "Bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar açılmıştır. Biz Türkiye'nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadık, olmayız. Bugün de anlayışımız, politikamız, istikametimiz, çabamız sadece ve sadece Türkiye'nin hayrınadır. Türkiye'nin hayrına olan her girişimde bizi en önde görürsünüz. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Hiç kimse korkmasın, tedirgin olmasın, endişeye kapılmasın, kimsenin zihninde soru işareti oluşmasın. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak yuvası, çatısıdır. 86 milyon biriz, beraberiz, ezelden ebediyete de kardeşiz."

        Kandemir, hiç kimsenin şehitlerin aziz hatırasına el uzatamayacağını, onların mirasına leke süremeyeceğini sözlerine ekledi.

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