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        Yozgat'ta jandarma, bir kişinin 17 yıl önce oğlu tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı

        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 yıl önce normal ölüm gibi gösterilerek defnedilen kişinin, oğlu tarafından silahla öldürüldüğünü tespit etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 14:09 Güncelleme: 27.07.2025 - 14:29
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        Yozgat'ta jandarma, bir kişinin 17 yıl önce oğlu tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı
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        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 yıl önce normal ölüm gibi gösterilerek defnedilen kişinin, oğlu tarafından silahla öldürüldüğünü tespit etti.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Cihanpaşa köyünde yaşayan M.Ü'nün 2008 yılında 70 yaşındayken evinde öldükten sonra defnedilmesiyle ilgili çalışma yaptı.

        Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca Yozgat, Ankara ve Bursa'da toplanan delillerden yola çıkılarak M.Ü'nün ölümüyle ilgili eşi ve çocuklarının da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Maktulün çocuklarından zanlı Y.Ü. (38) sorgusunda babasını pompalı tüfekle öldürdüğünü itiraf etti.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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