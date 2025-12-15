Yozgat'ta otomobilin çarptığı yaya öldü
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
İ.A. (29) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Yozgat-Ankara kara yolu Sekili köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Ş'ye (69) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
