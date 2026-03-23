Yozgat'ta havanın ısınmasıyla açan çiçekler doğaya renk kattı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla açan çiçekler doğayı renklendirdi. Baharın habercisi olarak bilinen çeşitli kır çiçekleri, ilçeye bağlı çam ve meşe ormanlarıyla çevrili Başçatak köyü Kırkgeçit mevkisinde güzel manzaralar oluşturdu. Yeşilin farklı tonlarıyla bütünleşen çiçekler, bölgeye ayrı güzellik kattı. Öte yandan rengarenk çiçekler, yağışların ardından debisi artan Göndelen Deresi ile yüksek kesimler ve ormanlık alanlar dronla görüntülendi.

