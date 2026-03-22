Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
Yozgat'ta hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 22.03.2026 - 14:10
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
