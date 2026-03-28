Yozgat merkezli çalıntı araç operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Yozgat merkezli 5 ilde düzenlenen çalıntı araç operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Kışla köyünde çalıntı otomobil bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı. Yozgat, Ankara, İstanbul, Manisa ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 otomobil ve 156 parçalanmış otomobil parçası ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

