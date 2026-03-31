        Yozgat'ta göz taraması yapılan 400 ilkokul öğrencisinin 100'ünde astigmat tespit edildi

        SAİT ÇELİK - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde "Hayata Nefes Akdağmadeni" projesi kapsamında sağlık taramasından geçirilen 400 ilkokul öğrencisinin 100'ünde astigmat tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 12:47 Güncelleme:
        İlçede Yozgat Bozok Üniversitesi, kaymakamlık, belediye ve devlet hastanesi işbirliğinde erken teşhis için yürütülen "Hayata Nefes Akdağmadeni" projesi kapsamında 400 ilkokul öğrencisine göz, 600 ortaokul öğrencisine ise skolyoz (omurga eğriliği) taraması yapıldı.

        Göz taramalarında 100 çocukta astigmat (gözün kornea veya merceğindeki eğrilik bozukluğu nedeniyle ışığın retinaya eşit dağılmaması sonucu ortaya çıkan görme problemi) belirlendi, 12 çocuk skolyoz şüphesiyle takibe alındı.

        Akdağmadeni Belediye Başkanı Dr. Nezih Yalçın, AA muhabirine, amaçlarının öğrencilerin eğitim ve yaşamlarını olumsuz etkileyebilecek sağlık sorunlarını erken aşamada tespit edip müdahalede bulunmak olduğunu söyledi.

        Özellikle son dönemde ekran bağımlılığının artması nedeniyle çocuklarda göz kuruluğu ve astigmat oranında ciddi artış yaşandığına dikkati çeken Yalçın, "Yaptığımız göz taramasında öğrencilerimizin bir kısmında astigmat, göz kuruluğu, göz tembelliği ve şaşılık saptadık. Bunları üst merkezlere sevk ettik." dedi.

        - "Ekran kullanımı sınırlandırılmalı"

        Projede görev alan göz hastalıkları uzmanı Dr. Cumali Yaman da 8 hafta önce başlayan taramalarla görme bozukluklarını erken tespit etmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

        Yaman, "Taradığımız 400 öğrenciden yüzde 25'inde astigmat, 10 öğrencide şaşılık tespit ettik. Bu 10 öğrencinin 5'inde göz tembelliği de var. Erken şekilde müdahalelerine başladık. Gözlük reçete ettik. Hastaları takibe aldık. Yaklaşık 2-3 hastamızı da ileri merkeze sevk ettik. Ekran maruziyetinin uzun süre olması, çocukların gözlerini kısarak bakması, kornea yapısını değiştirdiği için astigmat ihtimalini artırıyor." diye konuştu.

        Yaman, ailelere çocukların günlük en az 2 saat gün ışığında vakit geçirmesi, ekran kullanımının sınırlandırılması ve uygun aydınlatma koşullarının sağlanması yönünde tavsiyede bulundu.

        Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Dr. Zülal Zor Gümüş de omurganın yana doğru eğrilmesi olan skolyozun çoğunlukla geç belirti verdiğini ve aile farkındalığının büyük önem taşıdığını vurguladı.

        Dijital bağımlılığa bağlı uzun süreli oturma, yanlış duruş ve fiziksel aktivite eksikliğinin omurga sağlığını olumsuz etkilediğine değinen Gümüş, "İlk olarak öğrencileri skolyometre ile tarıyoruz. Çocukların duruşlarını önden, yandan ve arkadan değerlendiriyoruz. Şüpheli bulduğumuz 50-60 kadar çocuk oldu ancak bunların hepsi skolyoz takibine alınmadı." dedi.

        Gümüş, röntgen takiplerinde tarama yapılan çocukların 12'sini egzersiz ile takibe aldıklarını, 2 öğrenciyi buna ek olarak ileri tetkik ve tedavi amacıyla sağlık merkezlerine yönlendirdiklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

