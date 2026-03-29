Yozgat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. R.G. idaresindeki 35 AOZ 118 plakalı otomobil, Ankara-Yozgat kara yolu Sarıhacılı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve otomobilde bulunan H.G. hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.