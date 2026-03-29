Yozgat'ta yiyecek bulmak için yol kenarına inen bozayı cep telefonuyla görüntülendi

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde yiyecek bulmak için kara yoluna inen bozayının görüntüsü, vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.



Avşaralanı köyü yakınlarında, yoğun kar yağışının ardından yiyecek arayışına giren bozayı ormanlık alandan kara yoluna kadar indi.



Bölgeden otomobiliyle geçen bir vatandaş, yol kenarında duran bozayıyı fark ederek o anları cep telefonuyla kaydetti.



Görüntülerde, karlı arazide ağaçlık bölgeden aşağı inen bozayının bir süre yol kenarında durması ve etrafına bakınması yer aldı.







