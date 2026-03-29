Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Yasin Yılmaz seçildi
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimi yapıldı.
Belediyeye ait düğün salonunda gerçekleştirilen seçim, divan seçimi ve gündem maddelerinin okunmasıyla başladı.
İlçede faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların oy kullandığı seçimde 6 aday yarıştı.
Seçimde, 608 oy alan Yasin Yılmaz başkanlığa seçildi.
Yılmaz, yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür ederek, kendisine gösterilen teveccühe layık olmaya çalışacağını belirtti.
