        Yozgat'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Yozgat İHH İnsani Yardım Derneğince İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve "Filistin'e destek yürüyüşü"ne katılma çağrısında bulunmak amacıyla basın açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 14:38 Güncelleme:
        Yozgat'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Yozgat İHH İnsani Yardım Derneğince İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve "Filistin'e destek yürüyüşü"ne katılma çağrısında bulunmak amacıyla basın açıklaması yapıldı.


        Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen dernek üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan attı.

        Grup adına basın açıklaması gerçekleştiren Yozgat İHH İnsani Yardım Derneği Başkan Yardımcısı Erhan Aydoğdu, Gazze'ye uygulanan ablukanın bugüne kadara defalarca hem karadan hem denizden kırılmaya çalışıldığını, her seferinde de işgal rejiminin hukuksuz müdahalelerine maruz kaldığını belirtti.


        Mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini ve Gazze'deki ablukayı kırmak için her zaman çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Aydoğdu, "Bu vesileyle, Gazze'deki ablukayı kırmak ve mazlum Filistin halkının nefesi olmak için Özgürlük ve Sumud Filosu Nisan ayında 100'den fazla gemiyle yola çıkacak. Bu filo, sadece insani yardım taşımayacak, aynı zamanda insanlığın onurunu ve bölge halklarının teslim olmayan direniş ruhunu temsil etmektedir. Siyonist kuşatmalara karşı limanlardan yükselen bu irade, işgalin ördüğü duvarları yıkacak en büyük güçtür." diye konuştu.


        Aydoğdu, ayrıca işgale, kutsallara yönelik saldırılara ve emperyalist sömürüye karşı olan tüm halkı pazar günü İstanbul'daki yürüyüşe davet etti.


        Konuşmanın ardından dua edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Bahçeli'den Yönter'in istifası açıklaması: Küskünlüğe dayalı değil
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı açmalı
        Doğum izni artıyor
        Polisi öldürmüşlerdi! İstenen ceza belli oldu
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        Kızını boğarak öldürmüştü! Katil anne için karar!
        Tiger Woods gözaltına alındı
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Kanserden bir bacağı kesildi! Hayali protez bacakla tekrar yürümek
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        "Aile baskısı yok"
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        En eski köpek DNA'sı Anadolu'da bulundu
        Talisca'dan Beşiktaş derbisi sözleri!
        Haftanın Kitapları

        Yozgat merkezli çalıntı araç operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
        Çekerek Sürayyabey Barajı'nda iki kat artan doluluk çiftçileri ve balıkçıla...
        Yıldızlar basketbol yarıfinal müsabakaları Yozgat'ta tamamlandı
        Ölüme terk edilmiş köpek yavrularına sahip çıktı
        16 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta 16 yıl 9 ay 20 gün hüküm giyen hırsız yakalandı