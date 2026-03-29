Yozgat'ta farklı illerden gelen takımlar airsoft etkinliğinde buluştu

Yozgat'ta düzenlenen askeri simülasyon etkinliğine farklı illerinden gelen airsoft takımları katıldı. Valilikten alınan özel izinle, il merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki eski fabrika yerleşkesinde düzenlenen etkinliğe, 10 ilden gelen airsoft takımları katıldı. Yaklaşık 300 sporcu, replika airsoft silahlar ve doğada çözünebilen 6 milimetre çapında plastik boncuk mühimmatlarla, belirlenen senaryolar çerçevesinde takımlara ayrılarak mücadele etti. Askeri üniforma, hücum yeleği, başlık, eldiven, kamuflaj ve çeşitli teçhizat kullanan oyuncular, gerçekçi bir ortamda hobilerini gerçekleştirdi. Etkinlik öncesinde alanı ziyaret eden İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, takımlara başarılar diledi.

