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Bisiklet almak için biriktirdiği parayı ‘milli dayanışma’ kampanyasına bağışladı

İHA

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi'ne bağlı Ovakent Kasabasında yaşayan 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi Hilal Su Mert, bisiklet almak için biriktirdiği 120 lirayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

Bisiklet almak için biriktirdiği parayı ‘milli dayanışma’ kampanyasına bağışladı

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi’ne bağlı Ovakent Kasabasında yaşayan 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi Hilal Su Mert, bisiklet almak için biriktirdiği 120 lirayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağışladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı bağış kampanyasına çocuklar da destek oldu. Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesi’ne bağlı Ovakent Beldesi’nde yaşayan, geçimlerini çiftçilik yaparak sağlayan Yakup Mert’in ailesinin tek çocuğu, ilkokul 4. Sınıf öğrencisi Hilal Su Mert (9), bisiklet almak için biriktirdiği 120 lira ile 'Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek verdi.
Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine kumbarasını teslim eden Hilal Su Mert, “Bisiklet almak için para biriktiriyordum. Daha sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın başlatmış olduğu 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasını duydum. Biriktirdiğim parayı o kampanyaya bağışlamaya karar verdim.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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