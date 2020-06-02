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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat Belediyesi, yeni meydan projesine başlıyor

İHA

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, 3 katlı otopark üzerinde planlanan yeni meydan projesine Cuma günü başlanılacağını söyledi.

Yozgat Belediyesi, yeni meydan projesine başlıyor

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, 3 katlı otopark üzerinde planlanan yeni meydan projesine Cuma günü başlanılacağını söyledi.
Yozgat Belediyesi Kapalı Otopark üzerinde bulunan 3 bin metrekare alan üzerinde gerçekleştirilecek yeni meydan projesi hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, proje hakkında bilgiler verdi.
Yeni meydan projesi çalışmalarına Cuma günü start vereceklerini belirten Başkan Köse, “Yozgat Belediyemizin 3 bin metrekare alan üzerine kurulu kapalı otoparkı üzerinde bir çalışmamız olacak. Bu projede yeşil alanlarımız, peyzaj alanlarımız, süs havuzlarımız, sosyal faaliyetlerde kullanacağımız alanlar olacak. Ayrıca Işıklandırması, aile parkları ve kafeteryasıyla diğer sosyal alanlarla inşallah şehrimize güzel bir meydan kazandırmış olacağız. Bu çalışmada her türlü malzememizi temin ettik ve Cuma günü projemize start vererek çalışmalara başlayacağız” dedi.
Başkan Köse ayrıca Yozgat’ta devam eden çalışmalar hakkında da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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