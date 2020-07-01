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Yozgat'ta iki sitenin çatısı yandı, binalarda oturanlar tahliye edildi

DHA

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) YOZGAT'ta, 8 katlı apartmanın çatısında başlayan ve bitişikteki binaya da sıçrayan yangın, korku ve paniğe neden oldu. Binalarda oturanların tedbir amaçlı tahliye edildiği yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesi ile güçlükle söndürülürken, olayda yaralanan olmadı. Kent merkezi Aşağı Nohutlu Mahallesi'nde 42 dairenin bulunduğu 8 katlı Berensu Apartmanı'nın çatısında gece saatlerinde yangın çıktı. Henüz sesebi belirlenemeyen yangında alevler, kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine bölgele itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada oturanlar panik içerisinde...

Yozgat'ta iki sitenin çatısı yandı, binalarda oturanlar tahliye edildi

<br>Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) YOZGAT'ta, 8 katlı apartmanın çatısında başlayan ve bitişikteki binaya da sıçrayan yangın, korku ve paniğe neden oldu. Binalarda oturanların tedbir amaçlı tahliye edildiği yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesi ile güçlükle söndürülürken, olayda yaralanan olmadı.<br>Kent merkezi Aşağı Nohutlu Mahallesi'nde 42 dairenin bulunduğu 8 katlı Berensu Apartmanı'nın çatısında gece saatlerinde yangın çıktı. Henüz sesebi belirlenemeyen yangında alevler, kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine bölgele itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada oturanlar panik içerisinde evlerini boşaltırken, itfaiye ekipleri de tahliye çalışmalarına yardımcı oldu. Yozgat İtfaiyesi ekipleri, yangında yetersiz kalınca çevre ilçelerden de destek istendi. Bu arada rüzgarın da etkisiyle giderek büyüyen alevler, yandaki apartmana da sıçradı. Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında, çatılar tamamen yanarken itfaiye ekipleri bir süre daha soğutma çalışması yaptı.<br>Polis ekipleri yangın yerinde toplanan vatandaşları uzaklaştırmak için uyarı yaptı. İtfaiye erlerine tepki gösteren vatandaşları polis ekipleri sakinleştirmeye çalışırken, sinir krizi geçiren apartman sakinlerine sağlık ekiplerince müdahalede bulundu. Yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU<br>2020-07-01 02:41:29<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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