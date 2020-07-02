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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Köse, “Yangın elektrik kontağından kaynaklandı”

İHA

Yozgat'ta salı gecesi bir binanın çatısında çıkan yangının elektrik kontağından kaynaklandığını söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, yangın hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Köse, “Yangın elektrik kontağından kaynaklandı”

Yozgat’ta salı gecesi bir binanın çatısında çıkan yangının elektrik kontağından kaynaklandığını söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, yangın hakkında açıklamalarda bulundu.
Yozgat Belediyesi Temmuz ayı belediye meclis toplantısında meclis üyeleri ve basın mensuplarına salı gecesi bir binanın çatısında çıkan ve yan binanın çatısına da sıçrayan yangın hakkında açıklamalarda bulunan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, yangının elektrik kontağından kaynaklandığını söyledi.
Yangından yarım saat önce binada asansör bağlantılarında çalışma yapıldığını dile getiren Köse, "Binada yapılan çalışmadan yarım saat sonra yangın çıktı. 23. 30'da itfaiye müdürlüğümüze yangın ihbarı geldi ve ekiplerimiz 3 dakikada 7 aracımızla olay yerinde yangını söndürmeye çalıştı. Havanın rüzgarlı olması dolayısıyla yangının diğer binalara da sıçrayacağını düşünerek ilçe itfaiyelerinden yardım istedik. Destek veren tüm belediyelerimize teşekkür ediyorum. Yangın çatı içinde söndürülmüş hanelere bir zarar gelmedi. Can kaybımız yok." diye konuştu.
Belediye olarak vatandaşların mağduriyetlerini gidereceklerini de anlatan Köse, Yangın sonrası belediye ve AFAD ekiplerimiz rapor tuttu. Belediye olarak vatandaşların mağduriyetlerini hafifletmek adına, malzeme ve teknik destek vererek çatı ve diğer aksamların yapılmasını bina sakinlerine söyledik. İnşallah kısa sürede itfaiyemizi güçlü hale getirerek daha iyi hizmet vermek için elimizden gelen gayret ve çabayı göstereceğiz." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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