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Yozgat’ta aralarında FETÖ üyesinin de bulunduğu 6 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı

İHA

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde aralarında FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan ihraç kamu görevlisinin de 6 kişi, kaçak kazı ve tarihi eser arama suçundan gözaltına alındı.

Yozgat’ta aralarında FETÖ üyesinin de bulunduğu 6 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde aralarında FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan ihraç kamu görevlisinin de 6 kişi, kaçak kazı ve tarihi eser arama suçundan gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Akdağmadeni ve Kadışehri İlçelerinde eş zamanlı olarak 6 adrese yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyesi olma suçundan ihraç kamu görevlisinin de bulunduğu 6 şahıs, maddi kazanç sağlamak amacıyla kaçak kazı yapıp tarihi eser arama suçundan yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.K., S.A., T.İ., E.Ö., Y.D. ve N.Ş sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. M.K isimli şahsın yapılan soruşturma kapsamında FETÖ üyesi olduğu tespit edildi.
Operasyon kapsamında arama yapılan 6 adreste, FETO elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitap ve belgeler, 40 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 47 adet av tüfeği fişeği, 2 adet 9 mm tabanca fişeği, 2 adet dedektör, 1 adet dedektör başlığı, 1 adet arazi alan tarama cihazı, 1 adet tarihi eser aramada kullanılan arazi boşluk tespit çubuğu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şahıs hakkında Akdağmadeni Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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