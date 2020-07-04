Yozgat'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

<br>Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta, kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, 5 kişi yaralandı.<br>Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Yozgat karayolunun şehir girişinde meydana geldi. Yaşar Başlı (30) yönetimindeki 31 AEB 544 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dere yatağına şarampole yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU<br>2020-07-04 11:52:32<br>
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