Başhekim yardımcılığına Hüseyinoğlu atandı

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcılığına Op. Dr. Burçin Kaya Hüseyinoğlu atandı.
Akdağmadeni Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları hekimi Op. Dr. Burçin Kaya Hüseyinoğlu, Yozgat Şehir Hastanesine Başhekim Yardımcısı olarak atandı.
Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan, Hüseyinoğlu’na yeni görevinde başarılar diledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.