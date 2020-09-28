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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köy yolları sıcak asfalt ile daha modern hale getiriliyor

İHA

Köy yolları sıcak asfalt ile daha modern hale getiriliyor

Yozgat’ta köy yollarının standardı yükseltiliyor. Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi tarafından 128 kilometrelik köy yolu, Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt ile kaplanırken yılsonuna kadar yol ağı164 kilometreye çıkarılacak.
Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi, köy yollarının kent merkezindeki gibi modern olmasını sağlamak için il genelinde asfalt kaplama çalışmalarını sürdürüyor. İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan 128 kilometrelik Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt bu yılsonu itibariyle 164 kilometreye ulaşacak. Bu yıl içinde tamamlanması hedeflenilen çalışmalar ile köy yolları daha modern ve uzun ömürlü hale getirilerek vatandaşların hizmetine sunulacak.
Köy yollarının Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt kaplama yola dönüşmesiyle birlikte özellikle üreticiler tarımsal ürünlerini pazara daha hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde taşıma imkanı bulacak. Aynı zamanda trafik güvenliğinin sağlanmış olduğu grup köy yollarında vatandaşlar şehre daha güvenli bir şekilde ulaşım sağlayacak.
Recepli Köyü sakinlerinden Metin Akgül yeni yapılan yoldan çok memnun kaldıklarını söyleyerek “Yolumuz çok güzel oldu. Köyümüze çok konforlu bir şekilde gidip gelebiliyoruz. Bu yol bize ömür boyu yeter, çok kullanışlı” dedi.
Yolun yapımına sevindiğini belirten Osman Yılmaz ise “Yolumuz gerçekten çok güzel oldu. Daha önce yapılan asfalt ile şimdiki asfalt çok farklı. Bu asfalt daha farklı, daha sağlam ve dayanıklı görünüyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Çok memnunuz. Bu yol 9 köye gidiyor herkes memnuniyetini belirtiyor. Biz de rahata kavuştuk” şeklinde konuştu.
Yozgat İl Özel İdaresi Yol Şube Müdürü Hüseyin Ahi, bu yılsonuna kadar 36 kilometre daha köy yolunda BSK asfalt çalışması gerçekleştireceklerini söyleyerek, “Yozgat İl Özel İdaresi olarak 558 köyümüzün yol çalışmalarını
yapmaktayız. BSK asfalt, sati asfalt kaplamaya göre daha konforlu, daha uzun ömürlü ve sürüş güvenliği olan yoldur. Vatandaşlarımız bundan sonra daha güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayacak. Köylümüze sağlayacağı en büyük avantaj sürüş güvenliğidir. Daha konforlu ve kaliteli yolda seyahat edecekler. BSK asfalt, bizim asfalt pirentinde ürettiğimiz bitümlü sıcak karışım dediğimiz belli bir dereceye kadar ısıtılmış agrega ile belli bir dereceye kadar ısıtılmış bitümün karıştırılarak elde edilen karışımdır” dedi.

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