Yozgat’ta FETÖ/PDY operasyonunda bir kişi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yozgat’ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 1 kişi tutuklandı.

Yozgat’ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezası ve hakkında yakalama kararı bulunan H.M. emniyet ekiplerince yakalandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sorgun ilçesinde bulunan ikametinde yakalanan H.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.