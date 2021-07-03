Yozgat’ta şimşekler geceyi aydınlattı

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Yozgat merkezde gece saatlerinde çakan şimşeklerin geceyi gündüze çevirdiği anlar kameraya yansıdı.

Yozgat’ta dün gece çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Çakan şimşekler eşsiz bir manzara oluştururken o anlar ise saniye saniye kaydedildi. Birbiri ardına çakan şimşekler adeta gecenin karanlığını aydınlattı.

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