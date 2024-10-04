Yozgat'ta barajlar alarm veriyor!

Yozgat'ın barajlarındaki su seviyesi yüzde 30'ların altına düşerken, Gelingüllü Barajı'nda seviye yüzde 8'in altına geriledi.

İçme suyunun yanı sıra tarımsal sulamada kullanılan barajdaki su seviyesinin düşmesi vatandaşları tedirgin etti. Bir dönem sularla kaplı olan alanlarda ise şimdilerde küçükbaş hayvanlar otlamaya başladı.

Gedikhasanlı köyünde çobanlık yapan Coşkun Binici, hayvanlarını otlattığı alanın önceden su ile dolu olduğunu hatırlatarak, "Bulunduğumuz yerler 2-3 metre su altındaydı. Şimdi ise hayvanlarımı otlatıyorum" dedi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma Görevlisi Dr. Ömer Faruk Karaca ise, barajları da etkileyen bölgedeki kuraklığa ilişkin şunları söyledi: "Son zamanlarda artan kuraklık nedeniyle barajlarda doluluk oranı azalmaya başladı. Yapılan sulamalar nedeniyle sularımızda uzun süreli azalmalar belirlendi. Çiftçilerin kullandığı eski sistem vahşi sulamadan dolayı sularımızda sıkıntılar olmaya başladı. İç Anadolu Bölgesi ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi nispeten daha az yağış alan bölgeler. Yıllık Türkiye yağış ortalamamız 643 ancak buralarda daha az. Bundan dolayı da barajlarda doluluk oranı giderek azalıyor.