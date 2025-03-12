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        Haberler Gündem Yozgat'ta dilenciler Ramazan pidesinin içine para sakladı

        Yozgat'ta dilenciler Ramazan pidesinin içine para sakladı

        Yozgat Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimde dilencinin taşıdığı pideden 617 TL çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 21:50 Güncelleme: 12.03.2025 - 21:50
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        Ramazan pidesinden 617 lira çıktı
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        Yozgat'ta dilencinin ramazan pidesinin içine sakladığı 617 lira zabıta ekiplerince ele geçirildi.

        Zabıta ekipleri, kentte ramazan ayı dolayısıyla artan dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        Denetimde, bir dilencinin topladığı paraları ramazan pidesine sakladığı tespit edildi.

        Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne getirilen dilenciye, Kabahatler Kanunu uyarınca para cezası kesildi.

        Pide içinden çıkarılan 617 liraya da tutanakla el konuldu.

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        #Yozgat
        #Dilenciler
        #haberler
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