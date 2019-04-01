YSK çöktü mü? sorusu 31 Mart yerel seçimlerini YSK'nın sitesi üzerinden takip etmek isteyen seçmenler tarafından dile getiriliyor. YSK saat 19.15'ten itibaren seçim sonuçları ile ilgili yayın yasağının kaldırıldığını açıkladı. YSK resmi sitesi üzerinden de seçim sonuçları ile ilgili resmi verileri vatandaşlarla paylaşıyor. Ancak son dakikalarda YSK'nın sitesine erişimde sorunlar yaşanıyor. İşte YSK'ya dair detaylar ve YSK giriş sayfası...

YSK ÇÖTÜ MÜ?

Türkiye bugün 31 Mart 2019 yerel seçimi için sandık başındaydı. Akşam saatlerinde oylar sayılmaya başlandıktan sonra ise gözler kulaklar YSK'dan gelecek sonuç haberinde. Seçmenler il il ve ilçe ilçe sonuçlarını ysk.gov.tr üzerinden öğrenebilliyor. Ancak seçmenlerin yoğun ilgisi nedeniyle YSK'nın resmi internet sitesine erişimde sorunlar yaşanıyor. YSK cephesinden gelecek açıklamalar haberimizde olacak.

YSK GİRİŞ SAYFASI

Vatansaşlar YSK'nın sitesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak erişim sağlayabilir.

YSK YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

HABERTÜRK SEÇİM SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

YAKLAŞIK 57 MİLYON VATANDAŞ OY KULLANDI

Seçimde, yaklaşık 57 milyon 58 bin 636 seçmen, 194 bin 390 sandıkta oy kullanıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi seçime katıldı.

31 Mart Pazar günü saat 17.00 itibariyle tüm Türkiye'de seçim sandıkları kapatıldı ve oy verme işlem sona erdi ve sonuçlar açıklanmaya başladı.