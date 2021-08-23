Vefatının 12'nci yılında anıldı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Milli sinema akımının öncüsü olarak kabul edilen yönetmen, yapımcı ve senarist olarak birçok esere imzasını atan ve 12 sene önce aramızdan ayrılan Yücel Çakmaklı Zincirlikuyu Mezarlığındaki kabri başında anıldı. Türk sinemasının Türk kültürü ve tarihiyle buluşmasında önemli bir yere sahip olan Çakmaklı'yı anmaya Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, sinema camiasından dostları ve sevenleri katıldı. Yücel Çakmaklı için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi. Yücel Çakmaklı'nın Türk sinemasındaki yerinin çok ayrı olduğunu ifade eden Dr. Coşkun Yılmaz, "Onu sadece bir yönetmen olarak değerlendirmek doğru değildir" dedi. Anmaya katılan isimlerden eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin ise, Çakmaklı'nın kendisini İslamiyet ile tanıştıran, İslamiyet tohumlarını üzerine atan kişi olarak tanımladı.

Yücel Çakmaklı

Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, "Yaklaşık 60 yıllık sinema tarihimizde Yücel Çakmaklı'nın yönetmen, yapımcı ve senarist olarak farklı alanlardaki hizmetleriyle, dizileriyle çok önemli bir yeri olduğunu belirtmek gerekir. Şüphesiz Yücel Çakmaklı'yı sadece bir yönetmen olarak değerlendirmek doğru değildir. O aslında Türk sinemasının Türk kültürü, Türk tarihi, Türk irfanı ve hikmetiyle buluşması konusunda önemli çığır açan ve önemli hizmetlere imza atan bir isimdir. Sadece eserleriyle değil, yetiştirmiş olduğu talebeleriyle sinema vadisindeki etki alanıyla, tesirleriyle gelecek yıllarda da konuşulacak zikre değer önemli bir isimdir" dedi.

Yaşar Alptekin ise, "Yücel Çakmaklı Ağabeyim benim hayatımda çok önemli bir yer kaplıyor. Kamera ile tanışmama vesile olan kişi Yücel Ağabeyimdir. Ben ilk başlarda istemedim, o zamanlar mankenlik yapıyordum, gençtim ve biraz gaflet ve delalet içindeydim. İstemedim ama gel oyna diye iki üç kere teklif etti. Onun ısrarlarına dayanamayarak oynadım, iyi ki de oynamışım. Benim için sinema kapısını açmış oldu. Hayranlık duyduğum, küçükken seyrettiğim insanlarla birlikte aynı filmde oynamak benim için çok keyifliydi. Orhan Gazi'yi canlandırmak benim için çok önemliydi, Allah'ın bir lütfuydu. Yani Yücel Ağabey ile tanışmam benim dönüm noktamdı. İslamiyet ile tanışmama, İslamiyet tohumlarımı üzerime atmama o vesile oldu. Ondan sonra da Rabbim nasip etti, daha sonraki yıllarda İslamiyet'le daha iyi şereflendim. Ama ilk tohumları atan Yücel Ağabeyimdir. Filmin dışında çok güzel sohbetler ediyor, ailece de görüşüyorduk. Benim hayatımda çok önemli bir yer kaplıyor. İyi ki onu tanımışım, iyi ki bana o rolü teklif etmiş" diye konuştu.

Sinema eleştirmeni İhsan Kabil de, "Yücel Çakmaklı, sinemamız için çok önemli bir isimdir. Daha sonra ‘Milli sinema' akımı olarak adlandırılacak filmleri ortaya koydu. Sinemamızda yeni bir çığır açmıştır. Kendi medeniyet değerlerimiz, tarihi köklerimiz, kültürel algımızla barışık bir sinema dili ortaya koymuştur. O konuları, hikayeleri işlemiştir. Bu filmlerle sinemamızın bir yerde şekli değişmiştir. Ondan sonra gelen genç yönetmenler de bir şekilde kendi tarihi köklerimiz, medeniyet algımız ve şuurumuzla ilgili filmleri daha cesaretlenerek yapmaya başlamıştır. Biz de Yücel Ağabey'e rahmet diliyor, ruhu şad olsun diyoruz" şeklinde konuştu.