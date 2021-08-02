DHA

Yüksekova ve çevresinde bugün öğlen saatlerinde sağanak etkili oldu. Hayatı olumsuz yönde etkilen sağanak, Yüksekova-Hakkari kara yolunun 30'uncu kilometresinde bulunan ve yapımı devam eden tünel girişinde heyelana neden oldu. Sel suları ile birlikte tünelin üst tarafındaki tepelerden akıp gelen çamur nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

Onlarca aracın mahsur kaldığı bölgeye iş makineleri sevk edilirken, yolda mahsur kalan bir kişi sel ve heyelanın geliş anını cep telefonu ile kaydetti. Kara yolu ise 2 saat süren çalışmanın ardından tek şerit halinde ulaşıma açıldı.