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Haberler Gündem Yüksekova- Hakkari kara yolu heyelan nedeniyle kapand
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Yüksekova- Hakkari kara yolu heyelan nedeniyle kapandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak, Yüksekova-Hakkari kara yolu üzerinde bulunan ve yapımı süren tünel bölgesinde heyelana neden oldu. Tepelerden sel suları ile birlikte akıp gelen çamur nedeniyle yol ulaşıma kapandı

Yüksekova- Hakkari kara yolu heyelan nedeniyle kapand
DHA

Yüksekova ve çevresinde bugün öğlen saatlerinde sağanak etkili oldu. Hayatı olumsuz yönde etkilen sağanak, Yüksekova-Hakkari kara yolunun 30'uncu kilometresinde bulunan ve yapımı devam eden tünel girişinde heyelana neden oldu. Sel suları ile birlikte tünelin üst tarafındaki tepelerden akıp gelen çamur nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

Onlarca aracın mahsur kaldığı bölgeye iş makineleri sevk edilirken, yolda mahsur kalan bir kişi sel ve heyelanın geliş anını cep telefonu ile kaydetti. Kara yolu ise 2 saat süren çalışmanın ardından tek şerit halinde ulaşıma açıldı.

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