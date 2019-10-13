Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 26 Mayıs 2015'te açılışı gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 ay sonra terör saldırıları nedeniyle tedbiren bir süre uçuşlara kapatılan Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı, Eylül 2016'da yeniden hizmete girdi. Bölgenin en önemli yatırımlarından gösterilen havalimanına, yerli yolcuların yanı sıra İran ve Iraklı turistler ilgi göstermeye başladı.

Bölge ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlayan, yıllık 1 milyon yolcu kapasiteli havalimanında uçak seferlerinin artırılması için de girişimler sürüyor. Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, eylülde iç hat yolcu sayısı 19 bin 850, uçak seferi sayısı 122 oldu. Yılın 9 ayında 952 uçak seferi düzenlenen havalimanından 134 bin 53 yolcu hizmet aldı.

'BÖLGENİN İNCİSİ OLACAK'

Kaymakam Osman Doğramacı, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nın Hakkari'nin dışarıya açılan kapısı olduğunu söyledi. Doğramacı, "Daha önce Van Havalimanı, Hakkari'nin çıkış kapısıydı, şimdi Selahaddin Eyyubi Havalimanı Hakkari'nin kendi çıkış kapısı oldu. Bu sadece Yüksekova için değil dışarıdakiler için de ulaşımda ciddi avantaj sağlamaktadır" dedi.

Havalimanının ilçe ekonomisine de katkı sağladığını anlatan Doğramacı, "Önümüzdeki süreçte organize sanayinin tamamlanmasıyla ve turizm altyapısına yapılacak desteklerle, Yüksekova'nın sanayileşme yoluna girmiş bir ilçe ve bölgenin incisi olacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

TURİZM MERKEZİ OLACAK

İran'ın Urmiye kentinin ilçeye yakın olduğuna işaret eden Doğramacı, bunun kent için ciddi ekonomik potansiyel oluşturduğunu söyledi. Yüksekova'yı turizm merkezi haline getirmek istediklerini dile getiren Doğramacı, şunları kaydetti:

"İlçenin kış turizmi altyapısı ve kış turizmi noktasındaki avantajları Türkiye'deki belki birçok yerde bulunmamakta. İlçemize yağan bu karın hem şehrin hem de Türkiye'nin tanıtımına fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Bir kayak pistinin, birkaç otelin burada açılmasıyla, bugüne kadar yaşanmış bütün sıkıntıların unutulacağına ve yeni bir yola girileceğine inanıyorum."

Havalimanının kapasitesine dikkati çeken Doğramacı, "Ancak biz yüzde 20'sini kullanıyoruz. Yüksekova adına Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nın varlığı büyük bir avantaj ve ileriki zamanlarda yapılacak bütün projelerin de temel taşıdır." diye konuştu.

İlçe sakinlerinden Abdulaziz Demir, havalimanının kendileri için büyük bir nimet olduğunu belirterek, "Havalimanı bize çok büyük avantajlar sağlıyor. Çok memnun kaldık. Mesafelerimiz kısaldı. Artık akrabalarımızı, sevdiklerimizi daha rahat ziyaret edebiliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.