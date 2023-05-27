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Yüksekova'yı saran dağlar toz bulutundan kayboldu

Suriye'den gelen toz bulutu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili oldu. Bulutlar ilçeyi saran dağlar toz bulutunda kayboldu

Yüksekova'yı saran dağlar toz bulutundan kayboldu
İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesini saran dağlar akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle oluşan toz bulutunda kayboldu.

İki haftadır Irak ve Suriye üzerinden gelen toz bulutu, bölgede etkisini sürdürüyor. Belli aralıklarla yağan yağmur, rüzgarın da etkisiyle hayatı olumsuz yönde etkilerken, akşam saatlerinde dağlar toz bulutu içinde kayboldu.


Akşam sıcakların azalması ile dışarı çıkan vatandaşlar, toz bulunun altında kaybolan Cilo Dağları'nın fotoğrafını çekmeyi ihmal etmedi. Hava sıcaklığının hissedilir derecede arttığı ilçede, Cilo Dağları'nın üst kısmını kaplayan karlar ise güzel görüntüler oluşturdu.

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