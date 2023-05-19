Yumoş ve yavruları öğrencilerin can dostu oldu

"ÇOCUKLAR TAVŞANLARI ÇOK SEVİYOR"

Okulun evcil hayvan bakım atölyesi sorumlusu öğretmen Tansun Nafiye Gel, otizmli bireylerin hayvanlarla iç içe olmasının eğitici ve öğretici olduğunu söyledi. Çocukların tavşanları çok sevdiğini dile getiren Gel, "Bu, onların duygusal gelişimlerinde de etkili. Derslerimizi de bazen bu atölyede yapıyoruz. Çocuklarımız onların nasıl beslendiğini ve büyüdüğünü görüyor" dedi.