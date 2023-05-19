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Yumoş ve yavruları öğrencilerin can dostu oldu

Düzce'de özel eğitim uygulama okulunda bakımı üstlenilen tavşan Yumoş ve yavrularıyla hayvan sevgisi aşılanan çocukların sosyal gelişimleri de destekleniyor

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  • Yumoş ve yavruları öğrencilerin can dostu oldu

    Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenleri, Kovid-19 salgını döneminde bir hayvanseverin bakımında zorlandığı için kendilerine getirdiği Hollanda lop cinsi tavşanı sahiplendi.
  • Yumoş ve yavruları öğrencilerin can dostu oldu

    Bahçede beslenen ve Yumoş adı verilen hayvanın ilerleyen süreçte yavrulaması üzerine bakım alanı büyütülüp okulun arka kısmında yeni bir alan oluşturuldu.
  • Yumoş ve yavruları öğrencilerin can dostu oldu

    Tavşanlarla iç içe vakit geçirme imkanı bulan otizmli öğrenciler, hayvanların bakımı ve beslenmesi hakkında da bilgi sahibi oluyor. Tavşan ailesiyle çocuklara hayvan sevgisinin aşılanmasının yanı sıra duygusal gelişimlerine de katkı sağlanıyor.
  • Yumoş ve yavruları öğrencilerin can dostu oldu

    Tavşan sayısının üreme yoluyla giderek artması üzerine bakım konusunda zorlanmaya başlayan okul yönetimi, hayvanların bir kısmını sahiplendirmek istiyor.
  • Yumoş ve yavruları öğrencilerin can dostu oldu

    "ÇOCUKLAR TAVŞANLARI ÇOK SEVİYOR"

    Okulun evcil hayvan bakım atölyesi sorumlusu öğretmen Tansun Nafiye Gel, otizmli bireylerin hayvanlarla iç içe olmasının eğitici ve öğretici olduğunu söyledi. Çocukların tavşanları çok sevdiğini dile getiren Gel, "Bu, onların duygusal gelişimlerinde de etkili. Derslerimizi de bazen bu atölyede yapıyoruz. Çocuklarımız onların nasıl beslendiğini ve büyüdüğünü görüyor" dedi.
  • Yumoş ve yavruları öğrencilerin can dostu oldu

    Gel, çevreleriyle iletişim kurmakta zorlanan çocuklarda hayvanlar sayesinde olumlu değişiklikler gözlemlediklerini anlattı. Tavşan sayısının zamanla çok arttığını belirten Gel, bir kısmını sahiplendirmek için hayvanseverlere ve okul idarelerine çağrıda bulunduklarını kaydetti.
  • Yumoş ve yavruları öğrencilerin can dostu oldu

    "OKULUMUZUN BİRER PARÇASI HALİNE GELDİLER"

    Okul müdürü Talha Aydoğan da tavşanların okulun birer parçası haline geldiklerini aktardı. Atölyede çocukların yaşayarak öğrenme imkanı bulduğuna dikkati çeken Aydoğan, sayılarının artmasıyla okulun adeta tavşan çiftliğine dönüştüğünü ifade etti.
  • Yumoş ve yavruları öğrencilerin can dostu oldu

    Aydoğan, bu durumdan memnun olduklarını ancak sayıyı kontrol altında tutmak için tavşanların bir kısmını sahiplendirmek istediklerini kaydetti.

     
  • Yumoş ve yavruları öğrencilerin can dostu oldu

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