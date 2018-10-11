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Yumurta yaraları iyileştiriyor!

11 Ekim Dünya Yumurta Günü olarak tanınıyor. Bu gün öncesinde Diyetisyen Sibel Mumcu yumurtanın faydalarını anlattı. Üstelik bugüne dek duymadığımız bir faydasından daha söz ederek... Diyetisyen Mumcu, yumurtanın yaraların iyileşmesinde oldukça önemli rol oynadığını söyledi

11.10.2018 - 09:04 | Güncelleme:

Yüksek besleyici değerine sahip olan yumurta, kolay ulaşılabilen, ekonomik, kolay hazırlanan ve lezzetli bir besindir.

YARALARIN İYİLEŞMESİNDE OLDUKÇA ÖNEMLİ

Yumurtanın anne sütünden sonra insanın ihtiyacı olan hemen hemen tüm besin öğelerini içerdiğini belirten Diyetisyen Sibel Mumcu, “Yumurtanın içinde bulunan kolin, beyin fonksiyonlarının yerine getirilmesinde önemli rol alırken, B2 vitamini deri ve göz sağlığı için oldukça faydalı. Yumurta ayrıca yaraların iyileşmesinde de oldukça önemli” açıklamasında bulundu.

 

Yumurtanın biyolojik değeri yüksek bir besin olduğunu ve tamamına yakının vücut tarafından kullanıldığı için örnek protein kaynağı olarak gösterildiğini belirten Diyetisyen Sibel Mumcu, “Bir yumurtada yaklaşık 6 gram protein, 6 gram yağ ve az miktarda karbonhidrat bulunur. İçerdiği demir, A vitamini ve bazı B vitaminleri ile besleyici bir gıdadır. Yumurta her yaş grubunda özellikle büyüme ve gelişme çağındaki çocukların beslenmesinde yer almalı” dedi.

KOLESTEROLÜ YÜKSELTİYOR MU? 

Tüm hayvansal besinler gibi yumurtanın da yağ ve kolesterol içerdiğini belirten Sibel Mumcu, “Yumurta sarısında yoğunlaşan bu yağların yüzde 33’ü doymuş, yüzde 16’sı çoklu doymamış ve kalanı tekli doymamış yağ asitlerinden oluşur. Kolesterol içermesine rağmen doymamış yağ asitleri yüksek ve lesitin içerdiği için yumurta sarısının kolesterol yükseltici etkisi yağlı et ve süt ürünlerine nazaran düşüktür” diye konuştu.

 

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Diyetisyen Sibel Mumcu, yumurta kullanılarak yapılan çoğu yiyeceğin kısa sürede hazırlanabileceğini ve zahmetsiz olduğunu belirterek “Yumurta; kahvaltıda haşlanmış, rafadan, omlet gibi tariflerle; akşam yemeklerinde ise soslarda, köftelerde ve bazı çorbalarda kullanılarak tüketilebilir. Sıklıkla tüketilmesi önerilen yumurtada bolca bulunan folat ve B12 vitaminleri; kan yapımında, bilişsel fonksiyonlarda etkili oluyor. Eksikliğinde ise kalp-damar hastalıkları riskini artırıyor” bilgilerini paylaştı.

Yumurtada bulunan çinkonun çocuklar üzerine etkisinden bahseden Diyetisyen Sibel Mumcu, “Özellikle büyüme-gelişme, bağışıklık sitemi ve yara iyileşmelerinde yumurta oldukça önemli” uyarısında bulundu. 

 

 

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