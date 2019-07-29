Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünya

Yunan bakanın İsrail ziyaretinde Türkiye gündemi!

HABERTURK.COM

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, göreve geldikten sonra ikinci ziyaretini İsrail'e gerçekleştirdi. Dendias, Başbakan Miçotakis'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yapacağı ziyaret için "Türkiye net bir mesaj gönderilmeli" ifadelerini kullanırken, Türkiye-İsrail ilişkilerinin iyi olmadığı bir dönemde Yunanistan-İsrail ilişkilerinin seyrinin çok önemli olduğu vurgusu yaptı. Nikos Dendias'ın bugün ilk ziyaretini Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yapacak olan Başbakan Miçotakis ile birlikte Ada'ya gitmesi bekleniyor

Dendias

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Pazar günü Kudüs'te İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'le yaptığı görüşmenin ardından Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile birlikte bugün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne gerçekleştirecekleri ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Dendias, Türkiye'ye net bir mesaj verilmesi gerektiğini ve Rum Yönetimi'nin egemenlik haklarının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin provokasyonlarıyla ilgili olarak Yunanistan'ın karşılaştığı problemleri İsrailli dostlarımıza açıklama fırsatı bulmak her zaman faydalıdır" şeklinde konuşan Dendias, Yunanistan ile İsrail arasındaki ilişkilerin bölgede istikrar sağlayıcı olduğunu söyledi.

Yunan bakan ayrıca Yunanistan ve İsrail arasındaki ilişkiler için, "Türkiye-İsrail ilişkilerinin iyi olmadığını göz önünde bulundurursanız, Yunanistan ile İsrail arasındaki ilişkiler çok çok önemli" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Dendias'ın İsrail'de Netanyahu ve İsrailli mevkidaşı Katz ile de görüştüğü bildirildi.

Yunanistan ve İsrail, Doğu Akdeniz'deki doğalgaz rezervlerinin değerlendirilmesi ve bölgede bir gaz piyasası oluşturulması için kurulan Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nda bulunuyor ve bölgedeki enerji politikaları konusunda birlikte hareket ediyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Kudüs'e yaptığı ziyaret, göreve başlamasının ardından Washington'dan sonra yaptığı ikinci resmi ziyaret oldu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise göreve başlamasının ardından ilk resmi ziyaretini bugün Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne yapacak.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yüzüklerin Efendisi ekibi belli oldu!
DÜNYAYüzüklerin Efendisi ekibi belli oldu!
Rusya'da muhalif lider zehirlendi iddiası ortalığı karıştırdı
DÜNYARusya'da muhalif lider zehirlendi iddiası ortalığı ...
12 İsrailli gence tecavüz suçlamasında gerçek ortaya çıktı
DÜNYAToplu tecavüz suçlamasında gerçek ortaya çıktı
Trump'tan Fransız şarabı vergisi tehdidi
DÜNYATrump'tan Fransız şarabı vergisi tehdidi
Afganistan'da seçim bürosuna saldırı: 20 ölü
DÜNYAAfganistan'da seçim bürosuna saldırı: 20 ölü
Pilot, yakıt parası bitince yolculardan para istedi
DÜNYAPilot, yakıt parası bitince yolculardan para istedi
Son dakika! Dünya görmezden geliyor! Amazonlar'daki orman tahribatı artıyor!
DÜNYAFeci olay! Burası dünyanın ciğeriydi!
SON DAKİKA haberi! ABD'de otomobilde unutulan ikizler hayatını kaybetti
DÜNYAİkizleri otomobilde unuttu! Cinayetle yargılanacak
KATLİAM! Nijerya'da cenaze dönüşü felaket: En az 65 ölü - Haberler
DÜNYANijerya'da cenaze dönüşü katliam: En az 65 ölü
Irak'ta iki yıl sonra DEAŞ saldırısı
DÜNYAIrak'ta iki yıl sonra DEAŞ saldırısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X