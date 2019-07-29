Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Pazar günü Kudüs'te İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'le yaptığı görüşmenin ardından Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile birlikte bugün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne gerçekleştirecekleri ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Dendias, Türkiye'ye net bir mesaj verilmesi gerektiğini ve Rum Yönetimi'nin egemenlik haklarının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin provokasyonlarıyla ilgili olarak Yunanistan'ın karşılaştığı problemleri İsrailli dostlarımıza açıklama fırsatı bulmak her zaman faydalıdır" şeklinde konuşan Dendias, Yunanistan ile İsrail arasındaki ilişkilerin bölgede istikrar sağlayıcı olduğunu söyledi.

Yunan bakan ayrıca Yunanistan ve İsrail arasındaki ilişkiler için, "Türkiye-İsrail ilişkilerinin iyi olmadığını göz önünde bulundurursanız, Yunanistan ile İsrail arasındaki ilişkiler çok çok önemli" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Dendias'ın İsrail'de Netanyahu ve İsrailli mevkidaşı Katz ile de görüştüğü bildirildi.

Yunanistan ve İsrail, Doğu Akdeniz'deki doğalgaz rezervlerinin değerlendirilmesi ve bölgede bir gaz piyasası oluşturulması için kurulan Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nda bulunuyor ve bölgedeki enerji politikaları konusunda birlikte hareket ediyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Kudüs'e yaptığı ziyaret, göreve başlamasının ardından Washington'dan sonra yaptığı ikinci resmi ziyaret oldu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise göreve başlamasının ardından ilk resmi ziyaretini bugün Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne yapacak.