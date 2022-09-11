Alerjik burun tıkanıklığı neden olur, nasıl geçer?

Taciz atışına maruz kalmıştı... Mavi Marmara detayı! 0:00 / 0:00

İHA

Somali’den yola çıkan ve İnebolu’ya giden Komoros bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine, Çanakkale’nin Bozcaada açıklarında uluslararası sularda seyir halindeyken Yunan unsurlarınca taciz ateşi açılmıştı. Durumun Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri’ne bildirilmesi üzerine bölgeye 2 Türk Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgeye gelmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi terk etti. Gemide bulunan 18 personelin (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu şahıs ve 3 Türk vatandaşı) yaralanmadığı saldırı sonrasında Sahil Güvenlik Botları refakatında “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisi Karanlık Liman mevkiinde demirledi.

MAVİ MARMARA GEMİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI Fotoğraf: İHA Öte yandan “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisinin 2010 yılında Filistin’e yardım götürürken İsrail Deniz Komandoları tarafından saldırıya uğrayan ‘Mavi Marmara’ gemisi olduğu ortaya çıktı. Geminin 2021 yılında Tuzla tersanesinde Ro-Ro gemisine çevrildiği öğrenildi.

Fotoğraf: İHA Saldırı sonrasında yaşadıklarını anlatan gemi yetkilisi Cengiz Oluç, “Ege’den Bozcaada’ya doğru seyir halindeydik. Yunanistan Sahil Güvenlik Botunun üzerinde olduğumuzu gördük, bize durmamızı emrettiler. Durmayıp devam edince ikinci bir bot daha geldi. Üzerimize doğru ateş etmeye başladılar. Botlardan bir tanesi geminin altına halat atmaya çalıştı. Daha sonrasında Türk Güvenlik Güçlerinden yardım istedik. Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgeye geldiklerini görünce bölgeyi terk ettiler. Yaşadıklarımız yaklaşık olarak yarım saat “sürdü. Olay sırasında biraz gerildik ama sakindik, gemide bulunan birkaç arkadaşımız biraz panikledi. Gemide bulunan personelin çoğu başka ülkenin vatandaşı, başka bir ülkede başlarına böyle bir olay gelince paniklediler. Saldırıda yaralanan olmadı” dedi.

"CAMA 1 MERMİ İSABET ETTİ" Fotoğraf: İHA Olayla ilgili adli işlem başlatıldığını belirten Oluç, "Sahil Güvenlik ekiplerimizce ifadelerimiz alındı. Jandarma, olay yeri inceleme ekibi de gemiye gelerek, olay yerinden delil topladı. Tespit edebildiğimiz kadarıyla geminin köprüsü üstü kumanda mahalli camına 1 mermi isabet etti. Şu an Çanakkale Liman Başkanlığı'ndan kalkış müsaadesi bekliyoruz. Yapılacak sörvey kontrolünün ardından İnebolu'ya tersaneye gitmek üzere hareket edeceğiz" dedi. SEYRİNE DEVAM EDİYOR AA'nın haberine göre, "Anatolian" isimli gemi işlemlerinin ardından seyrine devam ediyor. Adanın 11 deniz mili güneybatısında yaşanan olay sonrası 18 kişiden oluşan mürettebatla Çanakkale Boğazı'ndaki Karanlık Liman bölgesinde demirleyen gemiyle ilgili adli ve idari işlemler tamamlandı. Somali'den bakım için yola çıktığı bildirilen Ro-Ro gemisi "Anatolian", Çanakkale Liman Başkanlığının seyir izni vermesinin ardından demir alıp yeniden seyrine başladı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA Fotoğraf: AA DHA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı da gemide 3'ü Türk, 6'sı Mısır, 4'ü Somali ve 5'i Azerbaycan olmak üzere toplam 18 personelin bulunduğunu belirtilerek, "Uluslararası hukuk kuralları hiçe sayılarak açılan taciz ateşi sonrasında gemide bulunan 18 personelde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve yaralı personel olmadığı tespit edilmiştir. Halihazırda gemiye 2 Sahil Güvenlik botu tarafından refakat edilmekte olup Çanakkale Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı gereği olay ile ilgili tahkikat başlatılmıştır" denildi.