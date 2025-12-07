Habertürk
        Yunanistan'da 4,6 büyüklüğünde deprem | Dış Haberler

        Yunanistan'da 4,6 büyüklüğünde deprem

        Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda yer alan Kalavrita bölgesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 01:16 Güncelleme: 07.12.2025 - 01:16
        Yunanistan'da 4,6 büyüklüğünde deprem
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yunan basınındaki haberlere göre, gece saatlerinde gerçekleşen sarsıntı çevre bölgelerde de hissedildi.

        Yunanistan Ulusal Gözlemevine bağlı Jeodinamik Enstitüsünün açıklamasında, 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Kalavrita’nın yaklaşık 6 kilometre batı-güneybatısı olduğu, sarsıntının ise 5 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi.

        Deprem bilimci Gerasimos Papadopulos, ulusal basına yaptığı açıklamada, bölgenin sık depremler üreten bir fay hattı üzerinde bulunduğunu, "şimdilik endişe verici bir durum olmadığını" ifade etti.

        Yunan Deprem Planlaması ve Koruma Örgütü (OASP) Başkanı Efthimios Lekkas da bölgede geçmişte daha büyük depremler meydana geldiğini anımsatarak, yaşanan sarsıntının ana deprem olup olmadığını söylemek için erken olduğunu bildirdi.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

