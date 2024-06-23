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        Haberler Dünya Yunanistan'da havai fişekler Hydra adasında yangına sebep oldu | Dış Haberler

        Yunanistan'da havai fişekler Hydra adasında yangına sebep oldu

        Yunanistan'ın Hydra adasında bir yattan atılan havai fişekler yangına sebep oldu. Olayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.06.2024 - 13:32 Güncelleme: 23.06.2024 - 13:32
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        Yunanistan'da havai fişekler adayı yaktı
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        Yunanistan'ın Hydra adasında yangın çıktı. Yetkililer, bölgedeki bir yattan atılan havai fişeklerin yangına neden olduğunu tespit etti. Olayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.

        Yunan İtfaiye Servisi’nden yapılan açıklamada, “21 Haziran akşam saatlerinde Hydra adasının Bisti bölgesindeki bir ormanlık alanda çıkan yangından sorumlu oldukları gerekçesiyle 13 vatandaş 22 Haziran'da İtfaiye Teşkilatı Kundaklama Suçları Bölümü (D.A.E.E.) görevlileri tarafından gözaltına alındı. Söz konusu şahıslar Pire Ceza Savcısının huzuruna çıkarılacaktır” denildi.

        Yunanistan’daki gönüllü itfaiyeciler, Hydra'daki yangının bölgedeki yattan atılan havai fişekler sonucu çıktığını duyurdu.

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        FARKLI BÖLGELERDE ORMAN YANGINLARI

        Diğer yandan dün yüksek hava sıcaklıkları ve şiddetli rüzgar nedeniyle başta Andros Adası olmak üzere birçok noktada çıkan orman yangınlarına müdahale edildi.

        Rodop iline bağlı, Gümülcine yakınlarındaki Maronya bölgesinde öğleden sonra çıkan yangına da karadan ve havadan müdahale edildi.

        Geçen gün Mora Yarımadası'ndaki Argolida ve Arkadia bölgelerinde çıkan orman yangınları da dün kontrol altına alındı.

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