Yunanistan'da havai fişekler Hydra adasında yangına sebep oldu

Yunanistan'ın Hydra adasında yangın çıktı. Yetkililer, bölgedeki bir yattan atılan havai fişeklerin yangına neden olduğunu tespit etti. Olayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.

Yunan İtfaiye Servisi’nden yapılan açıklamada, “21 Haziran akşam saatlerinde Hydra adasının Bisti bölgesindeki bir ormanlık alanda çıkan yangından sorumlu oldukları gerekçesiyle 13 vatandaş 22 Haziran'da İtfaiye Teşkilatı Kundaklama Suçları Bölümü (D.A.E.E.) görevlileri tarafından gözaltına alındı. Söz konusu şahıslar Pire Ceza Savcısının huzuruna çıkarılacaktır” denildi.