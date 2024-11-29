Yunanistan'da İskeçe Seçilmiş Müftüsü Trampa için soru önergesi verildi

Yunan milletvekili Hitas, Yunanistan Dışişleri ve Adalet bakanlıklarının yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde, Trampa'nın ekim ayında Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmanın Yunanistan aleyhine propaganda içerdiğini öne sürdü.

AA'nın haberine göre; Trampa'nın konuşmasının Batı Trakya'da Yunan karşıtı bir süreç başlatmaya yönelik olduğunu iddia eden Hitas, Trakya'da, Trampa'nın öncülüğünde tehlikeli ve Yunan karşıtı bir süreç geliştiğini savundu.